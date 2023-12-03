الداخلية: إضافة خدمة تسجيل “بلاغ ترك العمل” للعمالة المنزلية عبر تطبيق “سهل”

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد إضافة خدمة تسجيل (بلاغ ترك العمل) للعمالة المنزلية عبر التطبيق الحكومي للخدمات الالكترونية (سهل).

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان إضافة هذه الخدمة تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور واستمرارا في خطواتها نحو استكمال عملية التحول الرقمي ورقمنة تلك الخدمات.

وأوضحت الادارة ان هذه الخدمة تأتي في إطار التخفيف والتسهيل على المواطنين في سرعة تسجيل البلاغ عبر تطبيق (سهل).