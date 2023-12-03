“الطيران المدني”: 72.64% نسبة الإنجاز بمشروع الحزمة الأولى بمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت

قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد إن نسبة الإنجاز بالحزمة الأولى بمشروع مبنى الركاب الجديد (تي2) في مطار الكويت الدولي بلغت 72.64%.

وأوضح المدير العام (للطيران المدني) بالتكليف سعد العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن نسبة الإنجاز في الحزمة الثانية بلغت 68.1% بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأكد العتيبي استمرار المشاريع التطويرية في مطار الكويت الدولي لتحديث البنية التحتية في قطاع النقل الجوي في البلاد بفضل تعاون الجهات الحكومية المعنية.

وأشار إلى أن الحكومة تولي مبنى الركاب الجديد أولوية قصوى إذ يعتبر أحد مشاريع التنمية الكبرى كما يحظى المشروع بمتابعة مباشرة وحثيثة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وذكر أنه تم أخيرا عقد اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الأستاد وبحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية للوقوف على المتطلبات الضرورية لتسريع وتيرة الأعمال في المشروع.

وأوضح أن الجهات المشاركة بالاجتماع كانت وزارات الداخلية و(الأشغال العامة) و(الكهرباء والماء) وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة و(الطيران المدني) وجهاز متابعة الأداء الحكومي.

وأشاد العتيبي بفريق وزارة الأشغال العامة المشرف على المشروع وتضافر وتعاون جميع الجهات الحكومية لتذليل كل العقبات وتجاوز التحديات بشكل مباشر.

وتحتوي مشاريع المطار التطويرية على ثلاث حزم الأولى منها تتضمن مبنى الركاب والمحطة المركزية والربط مع أنفاق الخدمات فيما تتضمن الحزمة الثانية مواقف السيارات والمباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب (تي 2) أما الحزمة الثالثة فتتضمن مواقف وممرات الطائرات.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لمشروع (تي 2) نحو 25 مليون راكب سنويا ويحتوي على 30 جسرا ثابتا لاستيعاب 51 طائرة في وقت واحد و5000 موقف للسيارات علاوة على فندق حديث في منطقة الترانزيت وسيوفر 15 ألف فرصة وظيفية للشباب الكويتي.