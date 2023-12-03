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العجيري العلمي: دخول موسم المربعانية مبكرا ويستمر 39 يوما

3 ديسمبر، 2023
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قال مركز العجيري العلمي اليوم الاحد ان موسم (المربعانية) دخل مبكرا هذا العام إذ استشعر به في الكويت مع مطلع الشهر الجاري.

وذكر المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المربعانية تأتي عقب انتهاء موسم الوسم في 6 ديسمبر من كل عام مبينا أن وقت دخولها غير ثابت ويقترن بتحولات في درجة حرارة الطقس من الدفء إلى البرودة.

وأشار أن موسم المربعانية يمتد 39 يوما يشعر خلالها بالبرد ويتخللها ثلاثة نجوم يستمر كل منها 13 يوما وهي الإكليل والقلب والشولة ويكون أول الموسم متميزا بشدة البرد.

وأوضح أن المربعانية تتميز بطول الليل وقصر فترة النهار لافتا الى تذبذب درجات الحرارة خلال الجزء الأول من الموسم بين انخفاض وارتفاع.

المصدر
كونا
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3 ديسمبر، 2023
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