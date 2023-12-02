الدوري الإسباني: ريال مدريد يستعيد الصدارة من جيرونا بفوزه على غرناطة

الدوري الإسباني: ريال مدريد يستعيد الصدارة من جيرونا بفوزه على غرناطة

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بعد ساعات قليلة من اعتلائها من قبل جيرونا مفاجأة الموسم وذلك بفوزه على ضيفه غرناطة 2-0 السبت ضمن المرحلة الخامسة عشرة.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 38 نقطة متفوقا بفارق الاهداف عن جيرونا الذي قلب تخلفه امام فالنسيا الى فوز 2-1. كما يتفوق الفريقان بفارق 7 نقاط عن كل من اتلتيكو مدريد وبرشلونة اللذين يلتقيان الاحد في مباراة قمة.

خاض ريال مدريد المباراة بالتشكيلة ذاتها تقريبا التي تغلبت على نابولي الايطالي 4-2 منتصف الاسبوع في الجولة الخامسة من دوري ابطال اوروبا، وكان التبديل الوحيد الذي طرأ على التشكيلة الاساسية مشاركة داني سيبايوس بدلا من خوسيلو.

ويعاني غرناطة العائد الى دوري النخبة منذ مطلع الموسم الحالي حيث لم يحقق سوى فوز واحد.

ويعود الفوز الاخير لغرناطة على ريال مدريد في عقر دار الاخير الى العام 1974، لكنه تغلب عليه على ارضه عام 2013.

وحقق ريال مدريد فوزه الرقم 39 على منافسه مقابل 6 هزائم و8 تعادلات.

وبعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة اصيب حارس غرناطة راوول فرنانديس في ظهره وحل بدلا منه اندريه فيريرا.

وسنحت اول فرصة لمدريد عندما مرر الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي كرة عرضية داخل المنطقة عند القائم البعيد لم يتمكن البرازيلي رودريغو من اللحاق بها (15).

وفرض غرناطة رقابة لصيقة على الانكليزي جود بيلينغهام هداف الدوري الاسباني برصيد 11 هدفا في اول موسم له في صفوف فريقه قادما من بوروسيا دورتموند الالماني.

واثمر ضغط اصحاب الارض هدفا اول من صناعة الالماني توني كروس الذي مرر كرة ماكرة باتجاه ابراهيم دياس الذي سيطر عليها بيمناه ثم سجل بيسراه من مسافة قريبة (25).

وتبادل دياس الكرة مع بيلينغهام الذي سدد كرة مرت بمحاذاة القائم الايسر (42).

وتصدى حارس غرناطة لكرة بيلينهام من مسافة قريبة لكنها ارتدت وتهيأت امام رودريغو الذي تابعها في الشباك (57).

فوز متأخر لجيرونا

وقلب جيرونا تخلفه بهدف نظيف حتى الدقيقة 82 أمام ضيفه فالنسيا الى فوز متأخر 2-1.

والفوز هو الثاني عشر لجيرونا الذي يقع في مقاطعة كاتالونيا في 15 مباراة، ليحقق بالتالي افضل انطلاقة له في تاريخه.

واستعاد جيرونا بالتالي نغمة الانتصارات بعد اكتفائه بالتعادل السلبي مع اتلتيك بلباو الاثنين الماضي.

وسنحت فرصة اولى مبكرة لجيرونا لافتتاح التسجيل عبر مهاجمه الاوكراني ارتيم دوفبيك، لكن حارس مرمى فالنسيا الجورجي جيورجي مامارداشفيلي تصدى لمحاولته ببراعة بعد مرور دقيقة واحدة من بداية المباراة.

وتعرض جيرونا لضربة قوية باصابة لاعب وسطه الفنزويلي يانغل هيريرا وحل بابلو توري بدلا منه في الشوط الاول.

وتدخل حارس فالنسيا مجددا لانقاذ مرماه من تسديدة صانع الالعاب اليكس غارسيا (54).

ودفع جيرونا ثمن اضاعة الفرصة تلو الاخرى عندما افتتح فالنسيا التسجيل بواسطة أوغو دورو اثر هجمة مرتدة سريعة فسار بالكرة من منتصف الملعب قبل ان يسدد من فوق الحارس الارجنتيني باولو غاتزانيغا (57)، قبل ان يرد اصحاب الارض بهدفين متأخرين عبر المهاجم الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستواني (37 عاماً) الذي دخل في الدقيقة 75 (82 و88).

ويحل جيرونا الأسبوع المقبل على جاره برشلونة في مباراة مرتقبة.

وحقق اتلتيك بلباو فزا صريحا على ضيفه رايو فايكانو برباعية نظيفة ليعزز مركزه الخامس.

ويملك الفريق الباسكي 28 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن اتلتيكو مدريد وبرشلونة.

تناوب على تسجيل الاهداف كل من غوركا غوروزيتا (23) والاوروغوياني الفونسو اسبينو (47 خطا في مرمى فريقه)، وايناكي وليامس (64) وشقيقه نيكو ويليامس (68).