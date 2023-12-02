الدوري الإنكليزي: أرسنال يعزّز صدارته بفوزه على ولفرهامبتون

عزّز أرسنال صدارته لترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم الى أربع نقاط مؤقتًا عقب فوزه على ضيفه ولفرهامبتون 2-1 في افتتاح المرحلة الرابعة عشر السبت.

وسجّل هدفي “غانرز” كل من بوكايو ساكا (6) والنروجي مارتن أوديغار (13) قبل ان يقلّص البرازيلي ماتياس كونيا الفارق لولفرهامبتون (86).

وبانتظار مباراة مانشستر سيتي امام توتنهام هوتسبير الخامس الاحد، بات النادي اللندني الباحث عن لقبه الاول في برميرليغ منذ العام 2004، يتقدم بأربع نقاط في صدارة الترتيب بـ 33 نقطة مقابل 29 لسيتي و28 لليفربول الذي يواجه فولهام الاحد ايضًا.

وهذا الفوز هو الخامس تواليًا لأرسنال في مختلف المسابقات بعد فوزه الساحق على لنس الفرنسي بسداسية نظيفة في منتصف الاسبوع ضمن مسابقة دوري أبطال اوروبا والذي حسم من خلاله تأهله الى الادوار الاقصائية، والرابع تواليًا في الدوري المحلي.

وارتقى أرسنال إلى صدارة بريميرليغ بفوزه على برنتفورد 1-0 في الجولة الماضية، مستغلا تعادل مانشستر سيتي وليفربول في لقاء القمة 1-1.

وضرب فريق المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا مبكرًا واظهر عن نية واضحة في التمسّك بالصدارة، ونجح ساكا في هزّ الشباك اثر سلسلة من التمريرات الجماعية على مشارف المنطقة بين ساكا والبرازيلي غابريال جيزوس والياباني تاكيهيرو تومياسو، قبل ان يمرر الاخير كرة متقنة لساكا الذي سددها في الزاوية اليسرى مانحا اصحاب الارض التقدم (6).

وبعد سبع دقائق فحسب، ضاعف أرسنال تقدمه عبر أوديغار اثر تبادل للكرة بين جيزوس والاوكراني أولكسندر زينشينكو على مشارف المنطقة من الجهة اليسرى قبل ان يمرر الاخير كرة متقنة الى أوديغار المتمركز في قلب منطقة الجزاء فسددها زاحفة صاروخية في الزاوية اليمنى (13).

واشغل الضيوف المواجهة في الدقائق الاخيرة بعد ان قلّص كونيا النتيجة بعدما سرق البرتغالي نيلسون سيميدو الكرة من زينشينكو ليمرّر الى كونيا الذي لم يتوان عن تسديدها قوية فهزّت شباك الحارس الاسباني ديفيد رايا ويمنح فريقه بصيص أمل (86).

وكاد ساكا ان يسجّل هدفه الشخصي الثاني اثر تمريرة ساحرة من أوديغار المنطلق بسرعة، لكنّ كرة الاول ارتدت من القائم (87).

وفي المباريات الاخرى، فاز برنتفورد على لوتون 3-1 بعدما سجّل له كل من الفرنسي نيل موباي (49) وبن مي (56) والغرينادي شاندون بابتيست (81) اهدافه.

وقلّص الاسكتلندي جاكوب براون النتيجة للوتون (76).

ويحتل برنتفورد المركز العاشر بـ 19 نقطة اما لوتون فبقي على مشارف دائرة الخطر حيث يحتل المركز السابع عشر بـ 9 نقاط.

وفي معركة القاع، حقّق بيرنلي فوزا ساحقا على شيفيلد يونايتد المنقوص بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها جاي رودريغيز (1) والدنماركي جاكوب لارسن (29) والسويسري زكي أمدوني (73) والاميركي لوكا كوليوشو (75) وجوش براونهيل (80).

وشهدت المباراة طرد لاعب شيفيلد أوليفر ماكبورني (45) ليكمل فريقه الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وتقدم بيرنلي الى المركز الثامن عشر برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين عن منطقة الامان، وتراجع شيفيلد يونايتد الى الـ 19 بخمس نقاط.

ويلعب في وقت لاحق نوتنغهام فورست وضيفه ايفرتون، قبل ان يحلّ مانشستر يونايتد ضيفًا على نيوكاسل.