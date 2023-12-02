أمين مجلس التعاون: الاجتماع الوزاري الخليجي يعقد دورته الـ158 في الدوحة غدا

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بإن الاجتماع الوزاري ال158 لمجلس التعاون سيعقد غدا في الدوحة وذلك للتحضير للدورة ال44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن.

وأضاف البديوي في بيان صحفي أن انعقاد المجلس الوزاري بدورته التحضيرية ال158 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري (قطر – رئيس الدورة الحالية) للمجلس الوزاري وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون يأتي استكمالا للاستعدادات التي تجري حاليا لانطلاق أعمال الدورة ال44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الخامس من الشهر الجاري بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

وأوضح بأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي صدرت عن القمة ال43 بمدينة الرياض وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.