الهلال الاحمر الكويتي يوقع اتفاقية مع نظيره المصري لانشاء مستشفى ميداني في غزة

الهلال الاحمر الكويتي يوقع اتفاقية مع نظيره المصري لانشاء مستشفى ميداني في غزة

وقعت جمعية الهلال الاحمر الكويتية مع نظيرتها المصرية اليوم السبت اتفاقية لانشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بتكلفة تزيد على مليوني دولار من أجل تقديم الرعاية الطبية والصحية العاجلة للمصابين والمرضى من ابناء القطاع.

ووقع الاتفاقية نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي الذي يترأس وفد الجمعية في مصر فيما وقعها عن الجانب المصري المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر المصري الدكتور رامي الناظر في مقر الجمعية بالقاهرة وذلك بحضور سفير دولة الكويت في القاهرة غانم الغانم.

وسينجز المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من مليوني دولار في فترة قصيرة تمتد إلى ثلاثة أسابيع مع تزويده بالمعدات الطبية والكوادر المتخصصة.

وبحسب نص الاتفاقية فإن مساحة المستشفى تقارب 750 مترا وبسعة سريرية تصل إلى 35 سريرا.

وتنقسم مرافق المستشفى إلى غرفتي عمليات وثمانية اسرة رعاية مركزية وست حضانات للاطفال الخدج ووحدة أشعة بالاضافة إلى معمل تحاليل طبية.

كما يتضمن مشروع المستشفى غرف استقبال فيها ثمانية اسرة للمرضى وكذلك اجهزة ومستلزمات طبية إلى جانب باقي الملحقات الخاصة بإنشاء المستشفى.

وسيتولى تشغيل المستشفى جمعية الهلال الاحمر المصري بالتعاون مع الحركة الدولية مدة عام كامل.

ويأتي المشروع بتبرع مالي من جمعية الهلال الاحمر الكويتي للمساهمة في الاستجابة الفورية للوضع الصحي الكارثي المتردي في قطاع غزة بسبب قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي العديد من المستشفيات.

وكان وفد الجمعية الكويتية برئاسة أنور الحساوي وعضوية الدكتور مساعد العنزي زار معبر رفح البري الثلاثاء الماضي لمتابعة دخول 35 شاحنة محملة ب490 طن مساعدات كويتية إنسانية طبية وإغاثية عاجلة بالتعاون مع الهلال الاحمر المصري.

كما قام الوفد بتفقد المخازن والمستودعات في مدينة العريش المصرية حيث تنتظر شحنات المساعدات ريثما يتم نقلها بالشاحنات إلى غزة عبر رفح البري.