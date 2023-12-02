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الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من مستشاريه في سوريا

2 ديسمبر، 2023
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أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت مقتل اثنين من مستشاريه الموجودين في سوريا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات بشأن الحادث.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن بيان للحرس الثوري “أن محمد شورجة وبناه زادة قتلا على يد الكيان الإسرائيلي المحتل أثناء أداء مهمتهما الاستشارية في سوريا”.

وكانت السلطات السورية أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

المصدر
وكالات
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2 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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