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سوريا: وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان صهيوني استهدف نقاطا بمحيط دمشق

2 ديسمبر، 2023
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أعلنت السلطات السورية اليوم السبت أن وسائط دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول إنه “حوالي الساعة 1:35 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها” مشيرا إلى “أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

المصدر
وكالات
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2 ديسمبر، 2023
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