دوري روشن السعودي: الهلال يفوز على النصر بثلاثة أهداف دون رد

دوري روشن السعودي: الهلال يفوز على النصر بثلاثة أهداف دون رد

واصل الهلال زحفه في صدارة دوري روشن السعودي، بعدما حسم الديربي لمصلحته أمام غريمه النصر 3-0، في قمة الأسبوع 15 على ملعب مدينة ملك فهد الدولي، بحضور أكثر من 55 ألف متفرج.

وسجل الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الأول للهلال في الدقيقة 69 من رأسية رائعة، بعد عرضية من الظهير الأيمن سعود عبد الحميد.

وخطف الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش الأضواء في الدقائق الأخيرة، بتسجيله ثنائية رائعة في الدقيقتين 89 و90+2.

ورفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول، بفارق 7 نقاط عن النصر الثاني.

شوط الفرص الضائعة

تفنّن الفريقان في إضاعة فرص محققة بشكل غريب خلال الشوط الأول، إذ افتقدا للمسة الأخيرة أمام شباك ياسين بونو ونواف العقيدي.

أهدر ميشايل ديلغادو الفرصة الأولى في المباراة عند الدقيقة 13، ولم يستغلّ هفوة دفاعية للنصر.

وسدد ميتروفيتش رأسية فوق المرمى بالدقيقة 17، ومالكوم في الدقيقة 26 كرة جانبية في القائم البعيد.

في المقابل، أهدر البرازيلي أندرسون تاليسكا أخطر فرص الشوط الأول للنصر في الدقيقة 11، بعد مجهود فردي رائع.

وتكفّل الحارس المغربي ياسين بونو بالتصدي لتسديدة وحيدة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الأول على المرمى، بالدقيقة 22.

وتلقى النصر ضربة قوية مع نهاية الشوط الأول، بخروج ظهيره البرازيلي أليكس تيليس متأثراً بالإصابة، ونزل بدلاً منه أيمن يحي في الدقيقة 35.

الهلال يتجاوز النصر في الشوط الثاني

فرّط رونالدو في استغلال الفرصة الأولى بالشوط الثاني، بعدما تدخل المدافع علي البليهي في الوقت المناسب أمامه، في الدقيقة 50.

بعد هدوء نسبي، خطف سالم الدوسري الأنظار بعدما راوغ 4 مدافعين من النصر، قبل أن يسدد في حضن العقيدي بالدقيقة 62.

بعد تهديد الدوسري، أرسل الصربي سافيتش رأسية رائعة في القائم البعيد عند الدقيقة 64، معلناً عن هدف الهلال الأول.

وألغى حكم المباراة هدفاً رائعاً لرونالدو في الدقيقة 74 بعد أن سدد قذيفة صاروخية في سقف المرمى، بعد عرضية متقنة من سلطان الغنام.

وعاد الهلال برأسية ثانية قوية ليضيف الهدف الثاني عبر ميتروفيتش في الدقيقة 89، بعد كرة ثابتة متقنة من الدوسري.

وبمهارة عالية حتى القطار الصربي ليضيف الهدف الشخصي الثاني له والثالث للهلال في الدقيقة الأولى من الوقت محتسب بدل الضائع.