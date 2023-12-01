الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون يحث دول مجموعة السبع على التخلص التدريجي من الفحم قبل عام 2030

1 ديسمبر، 2023
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إلى اتباع نهج أكثر تصميما للتخلص التدريجي من الفحم، خلال خطابه أمام مؤتمر المناخ العالمي كوب 28 في دبي

وقال ماكرون أمام الوفود التي ضمت العديد من رؤساء الدول الحكومات إنه يتعين على مجموعة الدول الصناعية السبع أن تكون قدوة وتلتزم بالتخلص التدريجي من الفحم قبل نهاية العقد.

وتتكون مجموعة السبع من الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا.

وأضاف أنه يتعين على الأسواق الناشئة أيضا التخلص التدريجي من الفحم، قائلا إن الدول النامية يجب أن تكون قادرة على اللحاق اقتصاديا، ولكن ليس على أساس الوقود الأحفوري. ويتعين على الدول الغنية مساعدتها في التخلص التدريجي، وفقا للرئيس الفرنسي.

وشدد ماكرون علي الحاجة إلي التماسك وعدم دعم محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم. وقال أنه لا يوجد حاليا أي حافز لمستثمري القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة بدلا من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم – مما يجعل الوضع عبثيا ويؤدي إلى اختلال عمل نظام الاستثمار.

كما دعا ماكرون إلى فرض أسعار فائدة مختلفة على”الطاقات الخضراء والبنية”.

المصدر
د ب أ
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1 ديسمبر، 2023
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