جانب من منافسات البطولة

الشطي يحرز ذهبية بطولة الكويت العامة التنشيطية للعمومي للمبارزة في منافسات سلاح “ايبيه”

1 ديسمبر، 2023
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فاز لاعب نادي القادسية عبدالعزيز الشطي بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح (ايبيه) من بطولة الكويت العامة التنشيطية لعمومي المبارزة تلاه لاعب منتخب الكويت للمبارزة فيصل أشكناني الذي نال الميدالية الفضية.

ومن ثم جاء لاعب نادي الكويت عبدالرحمن فيروز محرزا الميدالية البرونزية ولاعب نادي الكويت عبدالعزير العوضي بالميدالية نفسها كونه شغل المركز الثالث مكررا.

يذكر أن البطولة يشارك بها 167 لاعبا يمثلون 11 ناديا يتنافسون في سلاح (فلوريه) و(سابر) و(ايبيه) وتختتم منافساتها يوم غد السبت على صالة الاتحاد المحلي للعبة.

المصدر
كونا
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1 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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