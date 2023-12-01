الملك تشارلز الثالث يدعو أمام “كوب 28” لاتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لحماية كوكب الأرض

في دعوة حماسية للتحرك، حث العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) ، اليوم الجمعة إلى اتخاذ خطوات سريعة وحازمة لحماية الكوكب.

وقال تشارلز الثالث في دبي إن آمال العالم ترتكن إلى رؤساء الدول والحكومات. وأعرب عن رغبته في أن يكون كوب 28 “نقطة تحول مهمة باتجاه عمل تحولي حقيقي”.

وشدد تشارلز في اليوم الثاني من المؤتمر الذي يستمر حتى 12 كانون الأول/ديسمبر بالقول: “الأرض ليست ملكا لنا، نحن الذين ننتمي إلى الأرض”..

كما حذر من اللامبالاة التي تحدث تجاه الأضرار البيئية. وقال تشارلز، مستشهدا ببيانات باحثين عن درجات الحرارة الأكثر دفئا على الإطلاق: “غالبا ما يتمّ تحطيم الأرقام القياسية لدرجة أننا بتنا لا نتأثر بما تقوله لنا”.

وأضاف: “ننفذ تجربة واسعة ومخيفة بتغيير كل الأحوال البيئية، في وقت واحد وبوتيرة تفوق قدرة الطبيعة على التأقلم”.