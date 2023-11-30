قنصل الكويت العام في ميلانو يقدم أوراق اعتماده للخارجية الإيطالية

قنصل الكويت العام في ميلانو يقدم أوراق اعتماده للخارجية الإيطالية

1 ديسمبر، 2023
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قدم الشيخ جابر الدعيج المالك الصباح أوراقه لوزارة الخارجية الإيطالية قنصلا عاما جديدا لدولة الكويت في ميلانو وشمال إيطاليا.

وأعرب القنصل العام الشيخ جابر الدعيج في بيان أصدرته القنصلية اليوم الخميس عن اعتزازه بتمثيل الكويت في مدينة ميلانو وشمال إيطاليا مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الإيطالية هنأت قنصل الكويت العام متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله الهام للمساهمة في توطيد وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

المصدر
كونا
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1 ديسمبر، 2023
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