سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الإكوادور بانتخابه رئيسا للجمهورية وأدائه اليمين الدستورية

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الإكوادور بانتخابه رئيسا للجمهورية وأدائه اليمين الدستورية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانييل نوبوا أسين رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الإكوادور وأداء فخامته اليمين الدستورية.

متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانييل نوبو أسين رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الإكوادور وأداء فخامته اليمين الدستورية.

وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانييل نوبوا أسين رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أداء فخامته اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية الإكوادور الصديقة.