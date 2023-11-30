تراجع صادرات النفط الكويتي إلى اليابان بنسبة 51% في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية يابانية اليوم الخميس تراجع صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان بنسبة 1ر51 في المئة في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 81ر3 مليون برميل أي ما يعادل 123 ألف برميل يوميا في أول انخفاض منذ شهرين.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي إن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت 3ر5 في المئة من إجمالي واردات طوكيو من النفط الخام مقارنة بنسبة 2ر9 في المئة لنفس الشهر من العام الماضي.

وأشار بيانات الوكالة إلى أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجعت في أكتوبر الماضي بنسبة 3ر15 في المئة عن العام الماضي لتصل إلى 31ر2 مليون بريل يوميا في انخفاض للشهر الرابع على التوالي.

وذكرت أن الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط شكلت ما نسبته 92 في المئة من إجمالي الواردات بانخفاض قدره 7ر2 في المئة عن العام الماضي.

ووفق البيانات جاءت السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط إلى اليابان بمعدل يومي بلغ 978 ألف برميل بالرغم من تراجع واردات طوكيو النفطية من الرياض بنسبة 9ر3 في المئة عن العام الماضي تليها الإمارات بمعدل 934 ألف برميل ثم الكويت بمعدل 123 ألف برميل فالولايات المتحدة الرابعة بمعدل 82 ألف برميل وقطر التي جاءت خامسة ب73 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.