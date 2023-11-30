الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا إلى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي يؤدي إلى استقرار الأحوال الجوية ليكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا نهارا ومائلا للبرودة ليلا خصوصا على المناطق البرية.

وأضاف رئيس التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار يوم الخميس يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر البلوشي أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و38 كليومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كليومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال البلوشي إنه يكون معتدلا والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و 25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و 4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و12 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.