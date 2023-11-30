صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة باربادوس بالعيد الوطني لبلادها

30 نوفمبر، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية باربادوس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

المصدر
كونا
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30 نوفمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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