الاقتصاد الأمريكي ينمو 5.2% في الربع الثالث

أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 5.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من هذا العام ما يعكس ارتفاع مؤشر النمو عن المراجعة الأولية التي نشرت الشهر الماضي.

وأفادت البيانات التي نشرها مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن تقدير الناتج المحلي الإجمالي الصادر اليوم يعتمد على بيانات أكثر اكتمالا مما كان متاحا خلال التقدير الأولي الصادر الشهر الماضي الذي أشار إلى نمو بنسبة 4.9%.

وأوضح أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تعكس الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في المخزون الخاص والصادرات وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية والإنفاق الحكومي الفيدرالي والاستثمار الثابت السكني والاستثمار الثابت غير السكني وزيادة الواردات.

وخلال الربع الثاني ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1%.

وتعمل السياسات الاقتصادية الأمريكية على أن يتجاوز اقتصاد البلاد التأثيرات التي سببتها جائحة كورونا خاصة على مستوى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وغيرها.