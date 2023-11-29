وزارة الإعلام الكويتية

“الإعلام”: ضرورة التزام مسؤولي وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل أي خبر من غير مصدر موثوق

29 نوفمبر، 2023
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شدد وكيل الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي على ضرورة التزام مسؤولي وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة في نقل أي خبر من غير مصدر موثوق في مطبوعاتهم ومنصاتهم.

وأوضح السبيعي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء أنه يحظر على الوسائل الإعلامية نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أيا من المحظورات الواردة في قوانين الإعلام بدولة الكويت مشددا على أن بث الإشاعات سيواجه بكل حزم وفق القانون.

وأضاف أن وزارة الاعلام تقوم بواجبها بمتابعة ورصد الأخبار غير الصحيحة وجار إحالة بعض الوسائل الإعلامية إلى النيابة العامة على خلفية نشرها بعض الإشاعات ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها مؤكدا أنه يتوجب على الجميع الحرص على أخذ الأخبار من المصادر الرسمية تجنبا لمخالفة المحظورات.

المصدر
كونا
الوسوم
29 نوفمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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