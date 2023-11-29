السويد: تركيا أبلغتنا باحتمال الانضمام لحلف الأطلسي “خلال أسابيع”‬

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم اليوم الأربعاء إن تركيا أبلغت السويد بأنها تتوقع التصديق على انضمامها المؤجل منذ مدة طويلة إلى حلف شمال الأطلسي.

لكن تركيا نفت أنها وضعت إطارا زمنيا للتصديق على انضمام السويد إلى الحلف.

وطلبت السويد وفنلندا الانضمام للحلف في العام الماضي بعد أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثار اعتراضات حول توفير البلدين، حسب قوله، الحماية لجماعات تصنفها أنقرة أنها إرهابية.

وصدقت تركيا على انضمام فنلندا في أبريل نيسان، لكنها أبقت طلب السويد قيد الانتظار.

وقال بيلستروم في تصريحات للصحفيين قبل ثاني يوم من اجتماع لوزراء خارجية الحلف “عقدت اجتماعا ثنائيا مع نظيري وزير الخارجية… حيث أبلغني أنه يتوقع أن تتم عملية التصديق خلال أسابيع”.

وقال مصدر دبلوماسي تركي لرويترز إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لم يعلق على مسألة الإطار الزمني لانضمام السويد إلى الحلف خلال المحادثات الثنائية.

وأضاف المصدر أن فيدان قال لنظرائه في المحادثات الثنائية على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي إن البرلمان التركي سيوافق على التصديق على انضمام السويد إلى الحلف، من دون أن يخوض فيدان في تفاصيل.

وقال بيلستروم “لم يحدد وزير الخارجية التركي موعدا لكنه قال إنه يتوقع أن يتم التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في غضون أسابيع”.

وانضمام السويد إلى الحلف ما يزال معلقا أيضا بتصديق المجر عليه.

وذكر بيلستروم “كرر (رئيس الوزراء) فيكتور أوربان قوله لي إن المجر لن تكون آخر من يصدق على انضمام السويد”.

وأضاف “يعني ذلك احتمال أن يكون الأمر متعلقا بأنقرة أكثر من بودابست. نتوقع موافقة بودابست في اللحظة التي توافق فيها أنقرة”.