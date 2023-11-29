اردوغان يصف نتانياهو بـ”جزار غزة”

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتانياهو بأنه “جزار غزة” متهما إياه بـ”إثارة نزعة معاداة السامية” في العالم.

وقال الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها أمام كتلته البرلمانية “حفر نتانياهو الآن اسمه في التاريخ كجزار غزة”.

وأضاف اردوغان انه “يعرض أمن الشعب الإسرائيلي وأمن جميع اليهود للخطر، من خلال إثارة نزعة معاداة السامية جراء جرائم القتل التي ارتكبها في غزة”.

والرئيس التركي معروف بدفاعه عن القضية الفلسطينية، ودعم حركة حماس مع تزايد عدد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، بسبب رد الاحتلال الإسرائيلي بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الإسلامية في 7 تشرين الاول/أكتوبر وخلف 1200 قتيل في الأراضي المحتلة.

واستشهد ما لا يقل عن 15 الف فلسطيني معظمهم من المدنيين في عمليات القصف منذ بداية الحرب وفق حكومة حماس.

وكان الرئيس التركي وصف الاحتلال مرارا بانها “دولة إرهابية” معتبرا أن حماس “مجموعة محررين يسعون لحماية أرضهم”.

وسحب الاحتلال دبلوماسييه من تركيا في نهاية تشرين الأول/اكتوبر بعد انتقادات لاذعة لاردوغان الذي اتهمها بارتكاب “جرائم حرب”.