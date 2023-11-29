سمو ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أنور الحق كاكر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها والعزم المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين كما تم بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.