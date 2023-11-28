وزير الصحة المصري يؤكد الاستعداد لتوفير كافة احتياجات الجانب الفلسطيني

أكد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار اليوم الثلاثاء الاستعداد لتوفير كافة احتياجات الجانب الفلسطيني من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة فضلا عن التعاون لتنفيذ برامج التطعيمات لأطفال قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال الوزير عبدالغفار نظيرته الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة لمناقشة احتياجات الجانب الفلسطيني وتعزيز الدعم الطبي المقدم للأشقاء الفلسطينيين.

واكد عبدالغفار استعداد مصر لاستقبال مرضى الأورام والأمراض المزمنة وتقديم كافة الخدمات العلاجية اللازمة لهم كما وجه بسرعة تجهيز شحنات أخرى من الأدوية وإرسالها الى القطاع وخاصة الأدوية الخاصة بمرضى الأورام والأمراض المزمنة مؤكدا الاستعداد لمشاركة البروتوكولات العلاجية الخاصة بالمرضى مع الجانب الفلسطيني بما يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين.

وأعرب عن ترحيبه بالتوسع في جميع سبل التعاون وتقديم العون للجانب الفلسطيني إلى أن تنتهي الأحداث القاسية التي يمر بها قطاع غزة وبدء التعاون في إعادة إعمار القطاع وإعادة الكيان الطبي وخدماته لما كانت عليه.

وشدد عبدالغفار على استعداد مصر لاستقبال أعداد أكبر من المصابين والجرحى وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم في المستشفيات المصرية لافتا إلى أهمية تركيز المجتمع الدولي على تقديم الدعم النفسي اللازم للأشقاء الفلسطينيين لما شكلته الحرب من آثار نفسية قاسية.

من جانبها أكدت الوزيرة الكيلة على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين الدولة المصرية قيادة وشعبا والدولة الفلسطينية مثمنة الدور الكبير الذي تبذله مصر لاسيما وزارة الصحة في استقبال جرحى العدوان على قطاع غزة وتقديم سبل الرعاية اللازمة لهم.عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص