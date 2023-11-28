صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء أشاد فيها بأداء سموه خلال مناقشة الاستجواب المقدم له

28 نوفمبر، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أشاد فيها سموه رعاه الله بالممارسة الديمقراطية الراقية التي شهدتها جلسة مجلس الأمة التي عقدت اليوم 28 نوفمبر 2023 لمناقشة الاستجواب المقدم لسموه وبما تميز به أداء سموه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب الذي تمت مناقشته.

كما أشاد سموه رعاه الله بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسؤولية والمهنية العالية ضمن حقهم الدستوري.

سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في تحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار.

المصدر
كونا
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28 نوفمبر، 2023
0 89 أقل من دقيقة

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