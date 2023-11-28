من القصف على قطاع غزة

الصحة العالمية: السكان في غزة مهددون بالموت جراء الأمراض أكثر من القصف

28 نوفمبر، 2023
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قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف وذلك إذا لم يتم دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة.

وذكرت المتحدثة مارجريت هاريس “في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي”.

ووصفت الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة بأنه “مأساة” وعبرت عن قلقها إزاء احتجاز القوات الإسرائيلية بعض طواقمه الطبية.

المصدر
رويترز
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28 نوفمبر، 2023
0 132 أقل من دقيقة

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