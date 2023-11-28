سمو ولي العهد يتسلم الدعوة الموجهة لسمو أمير البلاد من أمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية الـ44 بالدوحة

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للمشاركة في الدورة (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقدها في الدوحة بتاريخ 5 ديسمبر 2023.

وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد حفظه الله سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.