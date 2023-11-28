رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 13 بنداً و46 فقرة.

ويتضمن جدول الأعمال بند التصديق على المضابط و21 رسالة واردة، و32 تقريرا للجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، كما يشمل بند ترشــيــح رئـيس ديـوان المـحـاســبة، ومناقشة الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي.

ويحتوي الجدول على استجواب النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والمكون من ثلاثة محاور تعنى بالتراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، تخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها، بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي والزيادة المفتعلة للأسعار وتسكين شواغر المناصب القيادية.