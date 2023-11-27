رئيس الإمارات ورئيس وزراء باكستان يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

بحث رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق اليوم الاثنين العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المشتركة وعلى رأسها التطورات بمنطقة الشرق الأوسط لاسيما الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لأنوار الحق في أبوظبي حيث استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأفادت بأن اللقاء استعرض مختلف مسارات التعاون بين الإمارات وباكستان وسبل توسيع آفاقه بما يخدم مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها وذلك في ظل العلاقات التاريخية والصداقة التي تجمعهما.

وأضافت الوكالة أن الجانبين أكدا أهمية توفير آليات مستدامة لإيصال الدعم الإنساني إلى سكان غزة والعمل على وقف دائم لإطلاق النار بالإضافة إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيجاد أفق واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة والذي يضمن الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى ان اللقاء تطرق إلى أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي ينطلق بعد أيام في دولة الإمارات في إيجاد حلول مستدامة ومسارات عملية لتسريع العمل المناخي.