جانب من الاجتماع التنسيقي الخليجي للجمعية البرلمانية الآسيوية

النائب حمد المطر: نسعى لحشد الدعم لاعتماد مشروع قرار يؤكد حق الكويت في سيادة أراضيها

27 نوفمبر، 2023
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قال وكيل الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي النائب الدكتور حمد المطر إن دولة الكويت تسعى إلى حشد الدعم لاعتماد مشروع قرار تقدمت به تعزيز احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والذي يؤكد حقها في سيادة أراضيها البرية والبحرية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب المطر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع تنسيقي خليجي يسبق اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية يعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وقال ” عملنا على حشد أصوات البرلمانات لاعتماد مشروع القرار الكويتي” وجميع مشاريع القرارات المقدمة خلال اجتماعات اللجان الأربعة الدائمة.

وشدد على أهمية احترام سيادة دولة الكويت على أراضيها البرية والبحرية مؤكدا أنه “لا يمكن لاحد التعدي على سيادة أراضي الكويت بالقول أو الفعل سواء في قضية خور عبدالله أو حقل الدرة”.

وقال إن “مجلس الامة الكويتي سيظل دائما متمسكا بمبدأ مهم وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولذلك يجب على كل الدول احترام سيادة اراضينا وعدم المساس بها”.

المصدر
كونا
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27 نوفمبر، 2023
0 171 دقيقة واحدة

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