وزير التربية يصدر قرارات بوقف عدد من المسؤولين إثر حادثة وفاة الطالبة

وزير التربية يصدر قرارات بوقف عدد من المسؤولين إثر حادثة وفاة الطالبة

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع قرارات تقضي بوقف عددا من المسؤولين في مدرسة ليلى الغفارية الثانوية بنات عن العمل، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في حادثة وفاة الطالبة رحمها الله.

وأفادت وزارة التربية في بيان لها، أنه سيتم تكليف مسؤولين جدد في هذه المناصب بالمدرسة لضمان استمرارية العمل بلا عوائق، مؤكدة حرصها على تطبيق القوانين واللوائح التي تضمن سلامة جميع المتعلمين.

كما تؤكد الوزارة أن حياة الطلاب والطالبات وسلامتهم تأتي في المقام الأول، ولا تهاون في محاسبة المقصرين في حال أثبتت التحقيقات أي قصور أو إهمال في العمل.