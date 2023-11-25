الداخلية: ضبط 226 مخالفاً في خيطان والشويخ الصناعية والمباركية والفحيحيل وعدد من الصالونات المخالفة

الداخلية: ضبط 226 مخالفاً في خيطان والشويخ الصناعية والمباركية والفحيحيل وعدد من الصالونات المخالفة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن استمرار الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق وإدارة الخدمات المالية والإدارية واللجنة الثلاثية وإدارة متابعة المخالفين على مناطق خيطان والشويخ الصناعية والمباركية والفحيحيل وعدد من الصالونات المخالفة أسفر عن ضبط 226 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم لجهات الإختصاص.