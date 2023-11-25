من الموقوفين

الداخلية: ضبط 226 مخالفاً في خيطان والشويخ الصناعية والمباركية والفحيحيل وعدد من الصالونات المخالفة

25 نوفمبر، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن استمرار الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق وإدارة الخدمات المالية والإدارية واللجنة الثلاثية وإدارة متابعة المخالفين على مناطق خيطان والشويخ الصناعية والمباركية والفحيحيل وعدد من الصالونات المخالفة أسفر عن ضبط 226 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم لجهات الإختصاص.

المصدر
وزارة الداخلية
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25 نوفمبر، 2023
0 192 أقل من دقيقة

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