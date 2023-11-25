وزارة الصحة: افتتاح مركز تخصصي لخدمات طب الأسنان الشامل للأطفال في الجهراء قريبا

أعلنت وزارة الصحة الاستعداد لافتتاح المركز التخصصي لعلاج أسنان الأطفال بمنطقة الجهراء خلال الأسابيع المقبلة لتقديم خدمات طب الأسنان الشامل للأطفال منذ الولادة حتى عمر 16 سنة.

وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية عبدالرحمن الفارس في كلمة نيابة عن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي خلال افتتاح مؤتمر الكويت ال23 لطب الأسنان اليوم السبت إن هذا المشروع سيكون خطوة مبدئية تمهيدا لتعميمها على بقية المحافظات.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد الاستعداد لتشغيل وافتتاح مركز برنامج العاصمة المدرسي لصحة الفم والأسنان بضاحية عبدالله السالم (40 عيادة) فور الانتهاء من أعمال التأهيل والتجهيز.

وبين أن الوزارة تتابع أعمال إعادة التأهيل والتجهيز لمركز صباح الأحمد التخصصي لطب الأسنان بواقع 41 عيادة تمهيدا للافتتاح والتشغيل والمتوقع له نهاية النصف الأول من العام المقبل.

ولفت الى تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة منها التوسع في خطط الابتعاث بزيادة عدد المبتعثين للدراسات العليا الخارجية بمجال طب الأسنان الى 77 طبيبا لهذا العام وإتاحة الفرصة لزيادة عدد الأطباء للالتحاق ببرامج الدراسات العليا المحلية (برامج البورد الكويتي لطب الأسنان).

وأشاد بالتوسع في برامج الدراسات العليا المحلية في تخصصات طب الأسنان باستحداث واعتماد ثلاثة برامج جديدة هذا العام تشمل برنامج البورد الكويتي لتقويم الاسنان وبرنامج البورد الكويتي لعلاج اللثة وبرنامج البورد الكويتي للاستعاضة الصناعية للأسنان.

وأوضح أنه تم الانتهاء من الربط الالكتروني للخدمات بين مراكز طب الأسنان التخصصية والمستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية لافتا الى افتتاح وتشغيل مركز تيماء الصحي لطب الأسنان الذي يحتوي على 18 عيادة موزعة على ستة أقسام تخصصية تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة لخدمات طب الأسنان في محافظة الجهراء.

وأكد أن المؤتمر يأتي ضمن رؤية وأهداف الوزارة في مواكبة أحدث التطورات العالمية بمجال طب الأسنان من اجل الارتقاء بالجانب العلمي والعملي للكوادر العاملة وتوفير مناخ من المعرفة وتبادل الخبرات مع نظرائها في الوطن العربي وبقية بلدان العالم.

من جانبه أكد رئيس المؤتمر ورئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية الدكتور محمد دشتي أن هذا المؤتمر هو الأكبر من نوعه في دولة الكويت بحضور يتعدى 2000 طبيب وما يزيد على 70 محاضرا دوليا ومحليا بالإضافة إلى العديد من ورش العمل.

ولفت دشتي الى أن ما يميز المؤتمر هذا العام أنه الأول من نوعه من حيث تخصيص يوم علمي لزراعة الأسنان أعدت له اللجنة العلمية للمؤتمر بالتعاون مع رابطة جراحي اللثة في رابطة جراحي الأسنان الكويتية.

وأكد حرص المؤتمر على تسليط الضوء على التحديات الهامة والأساسية التي تواجه قطاع الأسنان في البلاد ومنها كيفية تدريب وتطوير أطباء الأسنان من الخريجين الجدد لافتا إلى تخريج نحو 500 طبيب أسنان سنويا يحتاجون إلى تدريب وتطوير مستمرين.

من جانبه أكد استشاري تقويم الأسنان والفكين الدكتور مبارك السعيد للصحفيين أن الكويت من أكثر دول العالم تقدما في مجال طب الأسنان بفضل جهود الدولة في ابتعاث الأطباء الكويتيين إلى أفضل الجامعات العالمية.

وشدد على أن “التقويم الرقمي” يعد التقنية الأكثر ابتكارا وتقدما في العالم كما أنه يعد ثورة في مستقبل طب الأسنان في الكويت والعالم لافتا الى أن التقويم الشفاف أحدث ثورة في عالم طب الأسنان حيث تحول التقويم من اليدوي إلى الديجيتال الذكية.