وفد عسكري من الدفاع والداخلية وقوة الاطفاء يزور الجمهورية التركية الصديقة

ضمن إطار التعاون الثنائي العسكري في مجال الصناعة الدفاعية، قام وفد عسكري مشترك من وزارتي الدفاع و الداخلية وقوة الإطفاء العام ، برئاسة معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن الدكتور خالد علي الكندري بزيارة إلى جمهورية تركيا الصديقة.

تخللت الزيارة جولة على عدد من المصانع المتخصصة بإنتاج الملابس العسكرية للاطلاع والتعرف على الجاهزية والإمكانيات وجودة التصنيع للملابس العسكرية.

وعلى هامش الزيارة التقى الوفد برئيس العمليات لدى رئاسة الأركان التركية اللواء صوبوتاي اضاش وعدد من قيادات الجيش التركي، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ضمن محور الزيارة.

وفد عسكري من الدفاع والداخلية وقوة الاطفاء يزور الجهورية التركية الصديقة

وفد عسكري من الدفاع والداخلية وقوة الاطفاء يزور الجهورية التركية الصديقة

وفد عسكري من الدفاع والداخلية وقوة الاطفاء يزور الجهورية التركية الصديقة