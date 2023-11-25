سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس سورينام بمناسبة العيد الوطني لبلاده

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس سورينام بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية سورينام وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.