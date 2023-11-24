المضبوطات

الداخلية: ضبط تاجر خمور بـ6.828 زجاجة خمر مستوردة تقدر قيمتها بأكثر من نصف ميلون دينار

24 نوفمبر، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط تاجر للخمور المستوردة في منطقة الفروانية وبحوزته (569) كرتون خمر مستورد بواقع (6,828) زجاجة، وذلك خلال كمين نُصب له.

حيث وردت معلومات لرجال مكافحة المخدرات تفيد بأن متهم يحوز ويحرز على خمور مستوردة بقصد الاتجار وبعد عمليات البحث والتحري حول المتهم والتأكد من صحة المعلومات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبطه بعد عمل كمين محكم.

وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه بحوزته اعترف بأن لديه شاحنتين متوقفتين بمنطقة حولي يستغلهم لتخزين كمية كبيرة من الخمور المستوردة بقصد الاتجار وبمعاينتهم تبين وجود (569) كرتون بواقع (6,828) زجاجة خمر مستوردة وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من (نصف مليون) دينار كويتي.

وجاري إحالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر
وزارة الداخلية
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24 نوفمبر، 2023
0 120 دقيقة واحدة

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