من المضبوطين

الداخلية: ضبط 159 شخصاً في 49 قضية بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة والنصب الالكتروني مقابل مبالغ مالية

23 نوفمبر، 2023
0 113 أقل من دقيقة

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة، وادارة مباحث محافظة الأحمدي والفروانية من ضبط (159) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة والدعارة) وضبط عدد من معاهد المساج المخالفة والتي تروح لأعمال الرذيلة، في المهبولة وحولي والسالمية وسلوى والفروانية، وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
23 نوفمبر، 2023
0 113 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

دولة الكويت: الكيان المحتل يتحدى منظومة عدم انتشار السلاح النووي ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي

23 نوفمبر، 2023

“الأطفاء” تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لتمرين “شامل 9” بمشاركة 34 جهة حكومية

23 نوفمبر، 2023

الهلال الاحمر الكويتي يواصل توزيع الدقيق على آلاف النازحين بجنوب غزة

23 نوفمبر، 2023

الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع فرصة لأمطار اليوم تنحسر صباح غد

23 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى