الداخلية: ضبط 159 شخصاً في 49 قضية بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة والنصب الالكتروني مقابل مبالغ مالية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة، وادارة مباحث محافظة الأحمدي والفروانية من ضبط (159) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة والدعارة) وضبط عدد من معاهد المساج المخالفة والتي تروح لأعمال الرذيلة، في المهبولة وحولي والسالمية وسلوى والفروانية، وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية