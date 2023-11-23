مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تصدر موسوعة علمية للأطفال بعنوان “كوكب الأرض”

أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي موسوعة علمية جديدة للأطفال بعنوان (كوكب الأرض) تستعرض بصورة مشوقة كل ما يتعلق بالأرض من تضاريس ومعالم بهدف تعزيز معرفة الأطفال واليافعين بالكوكب الأزرق وعناصره.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الموسوعة التي تعرض في معرض الكويت الدولي للكتاب ال46 وأشرفت على إعدادها وترجمتها (التقدم العلمي للنشر) ذراع النشر التابع للمؤسسة صممت وفق إخراج جذاب في طبقات متراكبة في الصفحات ولوحات كبيرة للنظر فيما وراءها لتأخذ القراء في رحلة عبر كوكب الأرض لا مثيل لها.

وأضافت أن الموسوعة تتطرق إلى موضوعات تتناول معلومات أساسية عن البراكين والجبال والثلاجات الجليدية والصفائح التكتونية وأنواع الصخور والأنهار والشلالات والكهوف والمغارات.

وذكرت أن الموسوعة تتضمن أيضا موضوعات عن الصحارى والواحات والوديان والكثبان الرملية والهضاب والسواحل والتيارات البحرية والجروف والمستنقعات الملحية وقيعان المحيطات والشعاب المرجانية والطقس والرياح والعواصف والأعاصير.