من حفل استقبال اليوم الوطني لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت

وزير الداخلية يشيد بمتانة العلاقات الكويتية-الإماراتية

22 نوفمبر، 2023
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أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الأربعاء بعمق العلاقات (الكويتية – الإماراتية) على المستويات كافة.

وقالت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال حضور الشيخ طلال الخالد حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد بمناسبة (عيد الاتحاد الـ52).

ووفق البيان أكد النائب الأول متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس رئيس دولة الإمارات.

وأعرب الشيخ طلال الخالد بحسب البيان عن خالص التهنئة لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات مشيدا بالتقدم والازدهار الذي تشهده في جميع المجالات.

المصدر
وزارة الداخلية
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22 نوفمبر، 2023
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