من الافتتاح

الداخلية: البرجس يفتتح مبنى الجنسية ووثائق السفر الجديد في منطقة الشويخ

22 نوفمبر، 2023
0 80 دقيقة واحدة

افتتح وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الأربعاء الموافق 2023/11/22 مبنى الجنسية ووثائق السفر الجديد في منطقة الشويخ وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة الشيخ حمود الصباح ومدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية اللواء الشيخ فواز الخالد وعدد من القيادات الأمنية.

واستمع الفريق البرجس إلى شرح عن المبنى الجديد والخدمات التي يقدمها للمواطنين، ثم قام بجولة في المبنى وفي صالات الاستقبال اطلع خلالها على اجهزة تسليم الجواز الالكتروني والترتيبات والتجهيزات التي يتم توفيرها لراحة المراجعين من المواطنين.

وأكد الفريق البرجس أن افتتاح المبنى الجديد للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر يأتي ضمن المشاريع الإنشائية الواردة في الخطة العامة لوزارة الداخلية لتطوير العمل الأمني والارتقاء به وتقديم خدمات مميزة للمواطنين، مشيراً الى إن المبنى من المباني الذكية والمتطورة ويحتوي على جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين من إصدار وثائق السفر واستخراج الجنسية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الشيخ فواز الخالد إن المبنى الجديد مزود بكل الوسائل التكنولوجية التي تساهم في تقديم الخدمات خلال دقائق كما تم توفير خدمات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

المصدر
وزارة الداخلية
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22 نوفمبر، 2023
0 80 دقيقة واحدة

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