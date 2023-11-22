وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل علي المانع

وزير التربية الدكتور عادل المانع ينعي وفاة طالبة إثر حادث دهس

22 نوفمبر، 2023
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نعى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، والأسرة التربوية، إحدى الطالبات، التي وافتها المنية إثر تعرضها لحادث دهس.

وإذ تقدم المانع وجميع منتسبي وزارة التربية، بأحرّ وخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالبة، سائلين الله عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيدة برحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، اكد إصداره لقطاع التعليم العام المعني تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق فورا، للوقوف على ملابسات الحادث وصحة الإجراءات الإدارية المتبعة، ومحاسبة المقصرين في حال ثبوت أي إهمال أو قصور بالعمل.

وشدد الدكتور المانع، على أنه لا تهاون في أمن وسلامة جميع الطلاب والطالبات، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليهم.

المصدر
وزارة التربية
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22 نوفمبر، 2023
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