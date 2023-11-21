قطر: نحن في أقرب نقطة للاتفاق على خفض التصعيد في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء إن وساطة الدوحة لخفض التصعيد وحماية المدنيين في غزة تجاوزت القضايا الجوهرية ووصلت إلى مراحلها النهائية وأصحبت في أقرب نقطة للوصول إلى اتفاق.

وشدد الأنصاري في إحاطة إعلامية على أهمية عدم الاعلان عن أي تفاصيل بشأن مجريات هذه الوساطة لحين إتمامها مشيرا إلى أنه سيجري إصدار بيان في حال التوصل إلى الاتفاق في شكله النهائي وأن “ما تبقى فقط أمور محدودة ما يعني أننا في أقرب نقطة للوصول إلى اتفاق”.

وأضاف أن قطر تعمل منذ فترة على التوصل لاتفاق يضع حدا لمعاناة الفلسطينيين معربا عن أمله أن يكون هذا الأمر في وقت قريب خاصة وأن حجم المأساة في غزة رهيب وأي اتفاق أو هدنة يعد فرصة في ظل الأزمة التي تزداد ضخامتها ومأساتها وحجم خسائرها في الأرواح والممتلكات.

وتابع أن الأولوية لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية فالمئات يموتون يوميا جراء العدوان الغاشم على غزة والمئات يموتون من الإهمال الإنساني الذي يقع نتيجة الإجراءات الإسرائيلية في القطاع ومئات الأطفال الخدج يموتون في الطريق حين يتم إجلاؤهم بشكل غير مناسب من المستشفيات.

ولفت إلى أن قطر تعمل على دفع المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان ونزيف الدم وإدخال المساعدات من خلال المشاورات والاتصالات التي تجريها مع مختلف المسؤولين الدوليين والمنظمات الإقليمية والأممية.

وعن القمة الخليجية التي تستضيفها الدوحة الشهر المقبل أوضح الأنصاري أنها تأتي في سياق الرسالة التكاملية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورها في المنطقة موضحا بان الوضع في غزة سيكون في مقدمة مناقشات أي اجتماعات إقليمية وأن هذه القمة ترفع لها اللجان المختلفة أجنداتها لاتخاذ القرارات التي تعزز التكامل الخليجي في المجالات كافة.