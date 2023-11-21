وزير الدفاع العماني ونظيره الكويتي يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين

بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين لاسيما ما يتعلق بالجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان إن اللقاء الذي جمع الوزيرين جاء على هامش انعقاد أعمال الدورة ال20 لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في العاصمة مسقط.

وأضاف البيان ان اللقاء استعرض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد وزير الدفاع الكويتي بعمق العلاقات التاريخية العريقة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهم على تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة والمستويات.

وأكد أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات التي تدعم أواصر التعاون والتشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري.