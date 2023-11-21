استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من سعادة مندوب دولة الكويت الدائم في جامعة الدول العربية (القاهرة) طلال خالد المطيري وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية فاضل حيدر الحسن وسعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة بوتان عادل حسين الجسام وسعادة قنصل عام دولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة (هو شي منه) طلال عبدالسلام الهزاع وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية تشيلي زياد إبراهيم الأنبعي وسعادة قنصل عام دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة (شنغهاي) أنس طالب معرفي وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية طلال راشد المنصور وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية جنوب افريقيا سالم راشد الشبلي وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية سنغافورة أحمد عبدالرحمن الشريم وسعادة قنصل عام دولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة (ميلانو) الشيخ جابر دعيج خليفة الصباح وذلك بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.

حضر المقابلة سعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل راشد الدخيل.

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد