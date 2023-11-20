رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

تحقيق بريطاني: سوناك قال “دع الناس يموتون” خلال جائحة كوفيد-19

20 نوفمبر، 2023
0 21 دقيقة واحدة

كشف تحقيق أجرته بريطانيا بشأن طريقة تعامل السلطات مع جائحة كوفيد-19 اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء ريشي سوناك قال إن على الحكومة أن “تدع الناس يموتون” خلال الجائحة بدلا من فرض إغلاق ثان شامل.

وذكر باتريك فالانس الذي كان يشغل منصب كبير المستشارين العلميين للحكومة خلال الجائحة في مذكراته أن اجتماعا عُقد يوم 25 أكتوبر تشرين الأول في عام 2020 ضم رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون وسوناك، الذي كان وزيرا للمالية حينها.

وعُرضت المذكرات على التحقيق وأظهرت كيف أن دومينيك كامينجز، كبير مستشاري جونسون خلال الجائحة، نقل إلى فالانس ما قال إنه سمعه خلال الاجتماع.

ونقل فالانس عن كامينجز قوله في مذكراته “يرى ريشي أنه لا بأس أن تدع الناس يموتون. كل هذا ينم عن افتقار تام للقيادة”.

وقال متحدث باسم سوناك إن رئيس الوزراء سيحدد موقفه عندما يقدم أدلته للتحقيق “بدلا من الرد على كل واحد على حدة”.

وينظر التحقيق في استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19 التي أغلقت قطاعات كبيرة من الاقتصاد وقتلت أكثر من 220 ألف شخص في بريطانيا. ومن المقرر أن يستمر التحقيق حتى صيف 2026.

وقال مسؤولون حكوميون كبار إن الحكومة لم تكن مستعدة للتعامل مع الجائحة وإن الثقافة “السامة” و”المتعجرفة” أعاقت الاستجابة للأزمة الصحية.

ومكمن الخطر بالنسبة لسوناك في أن الأدلة المقدمة في التحقيق تنسف محاولته تصوير نفسه على أنه كان بعيدا عن القيادة الفوضوية لجونسون على الرغم من أنه كان أحد كبار الوزراء في تلك الحكومة.

المصدر
رويترز
الوسوم
20 نوفمبر، 2023
0 21 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

رئيس منظمة الصحة: أشعر بالفزع من الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة

20 نوفمبر، 2023

غرامة بأكثر من 7 ملايين يورو تجنّب شاكيرا محاكمة في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي

20 نوفمبر، 2023

زيارة غير معلنة لوزير الدفاع الأميركي إلى أوكرانيا

20 نوفمبر، 2023

وزير الخارجية الصيني: على العالم “التحرك بشكل عاجل” لوقف الأزمة الإنسانية في غزة

20 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى