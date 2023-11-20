السفير صادق معرفي: ملف الإعفاء من تأشيرة شينغن جاهر بانتظار موافقة البرلمان الأوروبي

أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي أن ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن جاهز، والموضوع بعهدة البرلمان الأوروبي.

وأشاد السفير معرفي خلال حفل استقبال أقامته السفارة البلجيكية بمناسبة العيد الوطني لبلادها اليوم بالتطورات الإيجابية التي حصلت أخيرا في هذا الملف.

وبخصوص تأشيرة الشنغن الرقمية عبر الانترنت، أوضح معرفي أن الفكرة لم تتبلور بعد وبحاجة إلى إجراءات كثيرة، وقد تحتاج إلى 5 سنوات للتطبيق.

وأكد معرفي أن متانة وتجذر العلاقات المتميزة بين دولة الكويت ومملكة بلجيكا وسط تطلع البلدين إلى تعزيزها دائما نحو آفاق أرحب وفي شتى المجالات.

وقال معرفي إلى إن مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين تشهد لها ستة عقود من التعاون والتنسيق المثمر اقتصاديا وسياسيا وتنمويا ومختلف المجالات بما تصب في مصلحة البلدين وكذلك بشأن القضايا العادلة في العالم وحفظ الأمن والسلم الدوليين ونزع فتيل الأزمات بالدعوة إلى الحوار ورفض العنف.

وأشار إلى حجم التبادل التجاري المتميز بين البلدين والذي يشهد تزايدا مطردا وهناك مجالات واسعة وواعدة جدا للتعاون لا سيما السياحي والاستثماري والتعاون المثمر في المجال الصحي.

واستذكر السفير معرفي موقف مملكة بلجيكا الصلب إبان الغزو العراقي لدولة الكويت ووقوفها بجانب الحق الكويتي.

وبين أن البلدين سيحتفلان العام المقبل بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.