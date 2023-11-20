مصر تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع السعودية في جميع المجالات

أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط اليوم الاثنين أهمية تعزيز العلاقات مع السعودية في جميع المجالات خصوصا على المستوى الاقتصادي والارتقاء بها في ضوء التنسيق المشترك بين البلدين لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة.

وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرة المشاط مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي الذي يجري زيارة للعاصمة القاهرة.

وأضاف البيان ان الوزيرين أكدا خلال اللقاء قوة ومتانة العلاقات المشتركة والتاريخية بين مصر والسعودية والحرص على المضي قدما نحو مزيد من التعاون المشترك بين البلدين.

وأشارت المشاط إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بلادها بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تهدف إلى دفع جهود التنمية المستدامة في إطار أولويات مصر ورؤيتها لتعزيز النمو والتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي المصرية بالتعاون الاقتصادي لبلادها مع الصندوق السعودي للتنمية الذي تم خلاله تمويل عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر لاسيما في شبه جزيرة سيناء.

وتناول الوزيران العلاقات المشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية والتنسيق المشترك في ضوء ما تضطلع به تلك المؤسسات من دور مهم لدفع قدرة الدول النامية والناشئة على تعزيز النمو الشامل والمستدام والحفاظ على مكتسبات التنمية.

وناقش الجانبان الجهود الدولية الجارية لإعادة ترتيب الهيكل المالي العالمي وتعزيز دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتوحيد الرؤى بشأن تلك القضايا مستعرضين التجارب والعلاقات القائمة مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدفع جهود التنمية وتعزيز التعاون الإنمائي.

كما تم استعراض نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وبرنامج (نوفي) الذي أطلقته مصر في مؤتمر المناخ (كوب27) وتعزيز التنسيق المشترك مع مختلف المؤسسات والتحالفات الدولية في مجال المناخ لحشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لمشروعات التحول الأخضر في مصر.

يذكر أن حجم محفظة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية منذ بدء التعاون عام 1975 بلغت نحو 3ر2 مليار دولار تم من خلالها تمويل 32 مشروعا في مختلف مجالات التنمية بينما سجلت المحفظة الجارية للتعاون نحو 2ر869 مليون دولار لتمويل 8 مشروعات.

ويعد برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء أحد أبرز صور التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ قيمته 5ر1 مليار دولار لتنفيذ مشروعات متنوعة على رأسها مشروع محطة معالجة مياه صرف (المحسمة) ومحطة صرف (بحر البقر) وتدشين جامعة الملك سلمان ومشروع التجمعات السكنية والزراعية بشبه جزيرة سيناء.

وكان وزير التجارة السعودي بحث أمس الأحد مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تنمية الاستثمارات السعودية بمصر في المجالات كافة.