مجلس الوزراء يعقد إجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين الموافق 20 /11 /2023 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح ـ رئيـس مجلـس الـوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي :

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على كتاب معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من السيد العضو مهلهل خالد المضف الموجه إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء .

ومجلس الوزراء إذ يسلم أن الاستجواب حق كفله الدستور، ليؤكد حرصه على مؤازرة ودعم سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة .

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء نتائج الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب محمد عثمان العيبان ، الذي تم في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي والذي انتهى بتجديد الثقة بالوزير ، وفي هذا الصدد ، أشاد مجلس الوزراء بما قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب من ردود وبيانات وحقائق أثناء تفنيده لمحاور الاستجواب .

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على كتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2024م، وقرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 31 /12 /2023 يوم راحة والاثنين الموافق 1 /1 /2024 يوم عطلة رسمية تعطل الأعمال في هذين اليومين بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية ، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة .

وبمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة والذي صادف يوم السبت الماضي ، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ، مشيداً بالإنجازات التنموية البارزة التي حققها البلد الشقيق على صعيد مساره الحضاري الطموح ، مؤكدا عمق الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين .