“التطبيقي” وجمعية الصحفيين توقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب الاعلامي

وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية الصحفيين الكويتية اتفاقية تعاون في مجال التدريب الاعلامي على الصعيد المحلي وتطوير مهارات العاملين في عدد من مؤسسات الدولة ووزارتها.

وقال مدير الهيئة الدكتور حسن الفجام في تصريح صحفي عقب التوقيع إن الاتفاقية تهدف إلى اقامة بعض الدورات التدريبية الاعلامية الخاصة بموظفي الهيئة وموظفي الهيئات والوزارت الاخرى لرفع المهارات والقدرات لموظفي العلاقات العامة سواء كان إعلاما تربويا أو فيما يخص الجهات الاخرى.

وأكد الفجام أهمية مثل هذه الاتفاقيات لرفع مهارات وقدرات الموظفين ليتسنى لهم خدمة الهيئة مشيرا ان الهيئة متجهة لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم المهمة في الفترة المقبلة مع جمعية الصحفيين.

من جهته بين نائب المدير العام للتدريب بالهيئة جمال الطبطبائي في تصريح مماثل إن الاتفاقية تهدف الى تدريب موظفي الهيئة في الاعلاقات العامة على الاعلام التخصصي الذي يركز على قضايا معينة.

بدورها قالت رئيسة لجنة التدريب والتطوير بالجمعية فاطمة العازمي في تصريح مماثل إن الاتفاقية تستهدف التدريب الاعلامي لممارسي العلاقات العامة والاعلام في جميع موسسات الدولة من خلال برامج مكثفة.

وأضافت العازمي أن التدريب الاعلامي وفق الاتفاقية يتضمن كل المهارات التي يحتاجها ممارس العلاقات العامة وتشمل تلسيط الضوء وحل وتغطية مختلف القضايا لاسيما التربوية.

وذكرت أن خريجي دورات التدريب سيحصلون على شهادات قريبة من الدبلومة ومن الممكن أن يتم طرحها كدبلوم تدريبي في التطبيقي مشيرة الى أن الدورات تقام في مركز (ابن الهيثم) في مبنى (التطبيقي) في منطقة العديلية.