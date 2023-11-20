وصول طلائع القوات العمانية إلى الكويت للمشاركة في تمرين تكامل 1

وصول طلائع القوات العمانية إلى الكويت للمشاركة في تمرين تكامل 1

20 نوفمبر، 2023
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وصلت طلائع قوات سلطنة عمان الشقيقة إلى قاعدة (علي السالم) الجوية في دولة الكويت اليوم الاثنين للمشاركة في تمرين (تكامل/1).

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن فعاليات التمرين ستنفذ في منطقة التدريب (الاديرع – الأبرق) الواقعة شمال غرب البلاد خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى 7 ديسمبر المقبل بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات من القوة البرية وقوات درع الجزيرة.

وأضافت أن توافد باقي القوات المشاركة في التمرين سيستمر عبر المنافذ الثلاث (الجوية – البرية – البحرية) خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر
الجيش الكويتي
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20 نوفمبر، 2023
0 22 أقل من دقيقة

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