وصول طلائع القوات العمانية إلى الكويت للمشاركة في تمرين تكامل 1

وصول طلائع القوات العمانية إلى الكويت للمشاركة في تمرين تكامل 1

وصلت طلائع قوات سلطنة عمان الشقيقة إلى قاعدة (علي السالم) الجوية في دولة الكويت اليوم الاثنين للمشاركة في تمرين (تكامل/1).

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن فعاليات التمرين ستنفذ في منطقة التدريب (الاديرع – الأبرق) الواقعة شمال غرب البلاد خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى 7 ديسمبر المقبل بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات من القوة البرية وقوات درع الجزيرة.

وأضافت أن توافد باقي القوات المشاركة في التمرين سيستمر عبر المنافذ الثلاث (الجوية – البرية – البحرية) خلال الأيام القليلة المقبلة.